El Servei de Salut de les Balears ha gastat 11,3 milions d’euros en els hotels medicalitzats

El Servei de Salut ha gastat 11,3 milions d’euros en acollir pacients als hotels medicalitzats de les Illes Balears. Aquest dijous va cessar la col·laboració amb els quatre establiments hotelers que encara continuaven oberts, un a cada illa. El balanç és de 4.410 persones allotjades en les diferents onades de la pandèmia de la Covid-19, distribuïdes de la manera següent:

Mallorca

Hotels: Meliá Palma Bay, Bellver, Pabisa Sofía i Morlans.

Nombre de persones allotjades: 2.592

Despesa: 7,4 milions d’euros.

Hotels: Sa Miranda i Playa Azul.

Nombre de persones allotjades: 249.

Despesa: 840. 770 €.

Hotels: La Noria i Rosamar.

Nombre de persones allotjades: 1.397.

Despesa: 2,7 milions d’euros.

Hotel: Es Pi 2.

Nombre de persones allotjades: 172.

Despesa: 362.041 €.

Aquestes instal·lacions hoteleres medicalitzades han servit principalment per a acollir pacients lleus o asimptomàtics i contactes estrets que no podien garantir un aïllament correcte perquè no disposaven de les condiciones òptimes a casa seva o perquè convivien amb persones vulnerables.