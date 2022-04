Medi Ambient subvenciona amb 15 milions d'euros el canvi de model en la gestió de residus

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, i el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, Joan Carrió, han presentat, aquest divendres, la convocatòria de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

La convocatòria està dotada amb 15,6 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i està dirigida a finançar actuacions per avançar cap a un canvi de model en la gestió dels residus. Els beneficiaris seran els consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, consorcis de residus o gestors de residus concessionaris d'instal·lacions de titularitat pública.

Les bases de la convocatòria es publicaran aquest pròxim dissabte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Els beneficiaris disposaran d'un mes per a presentar-hi els projectes que aspirin a la subvenció.

Mir ha destacat que «mai s'havien destinat tants recursos a finançar polítiques de gestió de residus a l'arxipèlag» i ha destacat que això és, en part, gràcies al fet que la convocatòria té en compte la població flotant a l'hora de distribuir els fons entre comunitats autònomes. «D'aquesta manera, les Balears veuen compensat, per primera vegada, el pes que tenen els turistes en la generació de residus, una reivindicació històrica d'aquest Govern», ha assenyalat.

Els projectes subvencionables han de coincidir amb alguna d'aquestes quatre línies que, a la vegada, estan dividides en diverses sublínies:

- Implantació de noves recollides separades de bioresidus, i millora de les existents

- Construcció d'instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament

- Construcció de noves instal·lacions de preparació per la reutilització i reciclatge d'altres fluxos de residus recollits separadament

- Inversions relatives a instal·lacions de recollida (com deixalleries), triatge i classificació de residus i millora de les plantes de tractament mecànic-biològic existents

El director general ha assenyalat, en aquest sentit, que «impulsar la innovació i la renovació de les instal·lacions és una de les prioritats de la Conselleria, ja que per canviar el model necessitam de tots els agents implicats en el cicle de la gestió dels residus». Sansó ha afegit que «hem adaptat la convocatòria perquè també sigui justa entre les illes, per la qual cosa la distribució dels fons té en compte les necessitats de cada illa per fer front a la gestió dels residus i s'hi estableixen percentatges de distribució per a cada una de les illes».

Així, els 15.559.303, 39 € de la convocatòria es repartiran entre l'any 2022 i 2024 seguint el següent criteri territorial, d'acord amb la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, per la qual cosa, la proporció imputada a Mallorca és d'un 74,67 %; a Eivissa d'un 12, 85 %; a Menorca d'un 11, 13 % i a Formentera d'un 1,36%.

Per la seva banda, Carrió ha explicat que l'import destinat a finançar aquestes ajudes per a la implementació de la normativa de residus forma part dels 34,5 milions que ja han estat assignats formalment a la Conselleria de Medi Ambient i Territori provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE, una de les vies que integren el programa Next Generation. «Preveim que en els pròxims mesos es formalitzin acords amb el Govern espanyol per afegir 8 milions d'euros més i arribar als 42,6 milions», ha avançat.