[VÍDEO] Augmenten les actuacions del Grup de Rescat de Muntanya a Mallorca

Les actuacions del Grup de Rescat de Muntanya (GRM), l’equip especialitzat del Servei de Bombers de Mallorca, varen augmentar fins als 229 serveis durant el 2021. Aquesta dada confirma la tendència a l’alça de les intervencions del grup. Exceptuant l’any 2020 –en què varen disminuir per mor de la pandèmia– les actuacions han incrementat any rere any. En el que portem de 2022 ja han participat en 58 rescats.

El GRM és un referent en els rescats de muntanya. És un dels grups especialitzats més ben preparat a nivell estatal, i dels més actius per nombre d’incidents que atenen. L’equip està format per quaranta efectius, repartits entre el parc de Sóller –on hi ha vuit caporals i setze bombers– i el parc d’Inca –amb setze bombers.

Per la dificultat i l’alt grau de tecnificació de la feina, el Grup de Rescat de Muntanya no atura de formar-se i de participar en simulacres. L’equip fa vuit maniobres formatives a l’any, la darrera, dilluns passat al Port de Sóller. L’objectiu d’aquesta jornada de formació conjunta era promoure i potenciar el treball en equip de forma coordinada i col·laborativa, a més de millorar les competències professionals en les tècniques i els procediments de rescat. El GRM ha publicat a les xarxes socials un vídeo d’aquesta formació per donar a conèixer les seves metodologies.

A més d’actuacions i formació, el GRM centra bona part dels seus esforços en la prevenció. «És bàsic per a intentar reduir els incidents actuar amb consciència quant se surt a la muntanya. Conèixer bé el paratge on anam, que sigui adequat a la capacitat física de cadascú, equipar-se amb bon material i conèixer les condicions meteorològiques és essencial per evitar ensurts», remarquen. Per això, els Bombers de Mallorca varen iniciar una campanya a les xarxes socials amb consells i recomanacions per a gaudir de la natura amb seny.