L'IMAS posa en marxa el programa ABRIC, una iniciativa pionera d'acolliment d'infants amb necessitats especials

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) fa una passa més en l'especialització dels seus programes d'acolliment familiar, líders en nombre d’usuaris a l’àmbit estatal, amb la posada en marxa de l'experiència pilot denominada ABRIC. Es tracta d’una iniciativa pionera, implantada per ara només al País Basc, «que cerca oferir l'entorn més adequat i òptim a tots els nins, nines i adolescents en règim d'acolliment temporal que presentin dificultats conductuals i necessitats especials relacionades amb les seves emocions».

Amb aquestes paraules, la consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, acompanyada pel vicepresident primer de l'IMAS, Jaume Tortella, i per la directora insular d'Infància i Família, María Ángeles Fernández, ha presentat aquest nou programa que s'emmarca dins el model d'atenció centrada en la persona que aplica i fomenta la institució insular en tots els seus serveis.

Tal com ha explicat María Ángeles Fernández, «es tracta d'un acolliment especialitzat que requereix un perfil de família acollidora molt concret. El nostre objectiu és començar amb un total de 10 nuclis familiars amb formació i titulació en l’àmbit sociosanitari i/o educatiu».

Les necessitats especials dels infants i adolescents a qui va adreçat el projecte ABRIC requereixen aquesta tipologia concreta de família. La seva formació i experiència laboral els aporta els recursos i eines necessàries per atendre'ls i afrontar les diferents situacions que puguin donar-se.

Seguint aquesta pauta, el departament ja s'ha reunit amb representants dels diferents col·legis professionals específics com ara el de metges, el d'educadors socials o el de psicopedagogs.

Des de l'IMAS, el seguiment i suport que s'oferirà a les famílies que formin part d'ABRIC és el propi de qualsevol de les línies d'acolliment actives avui dia, encara que contempla una formació específica. L’Institut brinda orientació i assessorament permanent durant el temps que es perllongui l'acollida, atenció telefònica d'urgències 24 hores i la concessió d’ajudes econòmiques mensuals per cobrir les necessitats dels infants acollits.

Depenent del perfil i les característiques pròpies de cada un dels infants o joves, la quantitat a percebre varia dels 505 als 1.560 €, i en el cas d’aquest programa, degut als requisits que es demanen a les famílies i les circumstàncies de les persones menors acollides, oscil·la entre els 1.260 i els 1.560.

Increment de les prestacions per a famílies acollidores

La consellera Alonso ha explicat que precisament per tal d’enfortir i consolidar tots els programes d’acolliment familiar de l’IMAS i donar impuls a aquest nou, enguany la institució ha incrementat en 100 € més totes les ajudes a les quals s’ha aplicat també l’increment del 5,5% de l’IPC.

Amb l'objectiu de prioritzar el benestar dels infants i adolescents que han estats separats de manera temporal dels seus pares, l'IMAS aposta per l’especialització dels centres d’acolliment residencial (cases o pisos amb 8 places com a màxim i integrats a barris i zones residencials) i sobretot per potenciar l’acolliment familiar, «que els dona l’oportunitat de créixer en un entorn el més normalitzat possible mentre es treballa en la reunificació amb els seus progenitors, que és el nostre objectiu principal».

Actualment, Mallorca és un dels pocs territoris de l’Estat amb major nombre d’infants i joves en família d’acollida (514) que en centres (365). Amb aquesta nova línia d'acolliment, l'IMAS amplia i també especialitza la seva proposta de programes. Les altres modalitats ja consolidades són Cangur, amb un total de 50 infants acollits de forma temporal en un nucli familiar; Niu, amb 74 nins i nines convivint de forma normalitzada amb una família, i ACOTE, adreçat a menors estrangers no acompanyats, amb 14 menors de 18 anys ubicats en entorns de la mateixa procedència o coneixedors de la seva cultura per facilitar-los la integració i creixement personal.