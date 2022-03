Mallorca acull la primera diada d’embarcacions tradicionals de rem

L’Ecomuseu Marítim del Club Nàutic de Cala Gamba amb la col·laboració del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca organitzen la primera Diada de Rem Tradicional de Mallorca en el marc del Dia Marítim Europeu. Es preveu la inscripció d’una vintena d’embarcacions de Cala Gamba, Palma, Portocolom, Alcúdia i Pollença.

La presentació de la diada serà dissabte, 2 d’abril, al moll de la fusta del Club Nàutic de Cala Gamba. Poc després es farà una sortida a la mar (9.30) i, en tornar, està previst un taller de rem tradicional (11.00). L’horabaixa de dissabte hi haurà la conferència 'Qui era el patró Esteve? Memòria d’un vogador que va viure més de cent anys', a càrrec de Joan Ramon Bordoy i David Oliver (18.00).

El diumenge 3 d’abril serà una jornada de portes obertes perquè tothom pugui participar en aquesta primera edició de la Diada de Rem Tradicional. Després d’una reunió breu de patrons i patrones (9.00), es farà una sortida a la mar (9.30).

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que «el nostre objectiu és donar suport a la difusió de coneixements tradicionals relacionats amb les barques de fusta tradicionals, tant pel que fa al patrimoni material (barques) com a l’immaterial (ofici de mestre d’aixa, formes de navegació tradicional)».

«Volem recuperar la riquesa dels bots tradicionals de rem i, per això, continuam treballant al taller de mestres d’aixa, per contribuir amb recursos a conservar el patrimoni marítim de Mallorca», ha afegit Ribot.

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha afirmat que «el rem és una activitat sostenible, no contaminant i silenciosa. És saludable, permet conservar el nostre patrimoni cultural material i immaterial i, a més, hi ha tota una cultura intangible del rem i de la seva pràctica».

La pràctica del rem tradicional era habitual, però a poc a poc aquesta manera de propulsar-se ha passat a l’oblit per la motorització de les embarcacions. Actualment hi ha poca gent que practiqui el rem tradicional amb banc fix. Les embarcacions tradicionals de Mallorca es propulsen a vela i a rem: llaüts, bots, pasteres i gussis.

«Entre les principals embarcacions tradicionals de Mallorca a rem hi ha la pastera, una barca petita de fons pla, que permet remar en llocs amb poca fondària; el bot descobert, una barca auxiliar que s’utilitza per anar i tornar a rem d’un vaixell més gros, i el gussi, una barca petita per pescar, amb la mateixa forma a proa i a popa, fet que li permet remar en les dues direccions amb facilitat. A Portocolom i voltants, és tradicional la llanxa felanitxera, una barca que té la proa de violí, és a dir, la part de fora de la proa té un arc semblant al del violí», ha explicat el Consell de Mallorca.

Dia Marítim Europeu

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient organitza activitats relacionades amb el patrimoni marítim i les embarcacions tradicionals per celebrar el Dia Marítim Europeu. Aquest dia el varen crear el 2008 la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea per fer més visible l’Europa marítima. Se celebra anualment el 20 de maig i al voltant d’aquesta data s’organitzen una conferència internacional i esdeveniments locals arreu de la UE amb el lema «European Maritime Day: “in my country”».

Ecomuseu Marítim

El Club Nàutic Cala Gamba va crear un ecomuseu marítim el passat setembre. Una de les accions que es varen preveure era la recuperació d’aquesta activitat tradicional, a partir d’un calendari de sortides a rem (una cada mes durant tot l’any), l’organització de cursos de rem tradicional i la instauració d’una diada anual que reuneixi embarcacions de tot Mallorca. A més, es completen aquestes accions amb actes culturals, principalment tallers i conferències, xerrades, etc.