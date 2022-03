Maleno: «Donar un honoris a una persona que defensa els drets humans és apostar per la protecció de les personoes que defensen drets i apostar per aquests drets»

L'activista Helena Maleno ha estat investida aquest dimecres doctora honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (UIB) per la seva trajectòria cívica en defensa dels drets humans i, en concret, de les persones migrants.

Segons ha detallat la UIB, Maleno és llicenciada en Ciències de la Informació i especialista en fenòmens migratoris i tràfic de persones, amb especial atenció en dones i nins. Com a activista en defensa dels drets humans és fundadora de l'organització Caminant Fronteres (2008).

L'acte d'aquest dimecres, celebrat en el campus de la UIB, ha comptat amb la presència de la presidenta del Govern, Francina Armengol, el rector de la UIB, Jaume Carot, el president del Consell Social de la Universitat, Bartomeu Llinàs, la vicerectora d'Estudiants, Carmen Touza, el vicerrerctor d'Investigació i Política Científica, Víctor Homar, i la secretària general de la UIB, Irene Nadal.

La jornada s'ha dividit en dues fases, una primera desenvolupada en els jardins de Son Lledó, on s'ha fet la firma del llibre d'honor, i una segona, l'acte d'investidura en la sala d'actes.

Helena Maleno ha afirmat que «apostar per donar un honoris a una persona amb un perfil de defensora de drets humans és apostar per la protecció de les persones que defensen drets i apostar per aquests drets».