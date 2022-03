Pau Emili Muñoz: «Ja hi ha 300 voluntaris preparant el Correllengua i milers d'inscrits per participar-hi»

Joves de Mallorca per la Llengua prepara la seva activitat més emblemàtica, el Correllengua, celebrat per primera vegada el 1995, consistent en dur la Flama de la Llengua amb un sistema de carrera de relleus col·laborativa i no competitiva.

El president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha fet una crida «a tots els mallorquins i mallorquines a agafar la Flama de la Llengua i córrer en favor de la nostra llengua, en favor que la llengua catalana estigui present a tots els àmbits de la vida diària».

Hem parlat amb Muñoz que ens al dia de com van els preparatius del Correllengua 2022.

Com està previst que es desenvolupi el Correllengua 2022?

A l'edició 2022, la Flama de la Llengua recorrerà, durant els dies 22, 23 i 24 d'abril, 25 municipis de Mallorca.

Dia 22 començarà amb un acte inaugural a la plaça de Cort de Palma i visitarà Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet i finalment la Flama dormirà a sa Pobla on es farà un concert i un correfoc. El dia 23, la Flama partirà de Pollença i recorrerà Alcúdia, Muro, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri i finalment dormirà a Algaida on es farà una ballada. El dia 24 recorrerà Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i finalment arribarà a Manacor, on es durà a terme un gran concert on hi actuaran els grups Auxili, OR i Vaivé.

Ho teniu tot preparat? Fan falta voluntaris o corredors?

L'organització avança a bon ritme. Al Correllengua hi cap tothom que hi vulgui col·laborar. De moment ja hi ha milers de persones apuntades per ser portadors de la Flama. Encara no hem fet la crida al voluntariat, la farem els propers dies, per distribuir feines especifiques per als dies del Correllengua. Ja hi ha més de 300 voluntaris fent feina als pobles per on passa la Flama.

Quina acollida, en general, ha tengut la proposta de tornar a fer el Correllengua?

Estam molt contents de la bona acollida que hem trobat per tot. Les institucions i les entitats culturals s'han mostrat molt col·laboratives, s'hi han implicat i ens han donat l'enhorabona. Als pobles ha tengut molt bona acollida i ja hi ha molta gent apuntada. També cal destacar la bona acollida a nivell municipal, tots els ajuntaments han col·laborat.

D'altra banda, hi ha pobles on enguany no passa la Flama, que ens han fet saber que voldrien que hi passàs i que per la propera edició hi volen ser.

Quina resposta heu tengut de les institucions públiques? Donen suport al Correllengua?

El Govern i el Consell de Mallorca s'han mostrat molt col·laboratius, n'estam molt contents. També des de a delegació del Govern espanyol a les Illes Balears hi ha hagut col·laboració.

Dit això, també és cert que des de Joves de Mallorca per la Llengua ens agradaria que hi hagués més iniciativa des de les institucions públiques per garantir els drets dels catalanoparlants i per promoure l'ús de la nostra llengua a tots els àmbits.

Quin és el missatge que vol fer arribar el Correllegua a tota la societat?

Els missatges del Correllengua 2022 són, en primer lloc que la llengua és un agent viu i que hi ha una societat disposada a mobilitzar-se per reivindicar el seu ús. També volem demostrar que es poden fer activitats en i per a la nostra llengua i que aquestes tenen molt bona rebuda. La gent se les fa seves.

Ara mateix, encara que falta un mes, ja hi ha molta gent apuntada al Correllengua, a la gent li agrada fer coses per la llengua.