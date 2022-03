La Plataforma contra els Megacreuers denuncia que no ha obtengut resposta de l'Autoritat Portuària i sol·licita una reunió amb el president

La Plataforma contra els Megacreuers està preocupada per diversos fets relacionats amb la gestió dels megacreuers al port de Palma, a les portes de l’inici de la temporada.

D’una banda, el passat 24 de març varen atracar al port de Palma els megacreuers Mein Schiff 6, de 295 metres d’eslora, el MSC Fantasia, de 333 m, i el Regal Princess, de 330 m.

La Plataforma contra els Megacreuers va demanar explicacions del perquè s’ha romput l’acord relatiu a l’afluència simultània de megacreuers al port de Palma.

D’altra banda, varen denunciat l’apagada informativa de l’arribada d’aquests bucs per part de l’Autoritat Portuària, el que dificulta molt el seguiment dels acords per part de la societat civil. Des del dia 16 de març fins al 25 de març, l’apartat de la pàgina web oficial de Ports de Balears on s’informa de l’estat actual d’ocupació del port de Palma va restar sense actualització. A més, l’apartat de previsió de trànsit presentava informació errònia el mateix dia 24, ja que indicava la presència de dos creuers al port, quan en realitat hi havia 3. Per això, la Plataforma contra els Megacreuers va demanar explicacions del perquè es presentava informació equivocada i perquè no es va mantenir l’actualització de les dades.

Per tots aquests fets, sobre els quals la Plataforma es va manifestar i va demanar explicacions a través d’una nota de premsa, no n’ha obtengut resposta (tot i que l’endemà d’emetre la nota de premsa, es va actualitzar la web de l’Autoritat Portuària). Per tant, han procedit a registrar un requeriment formal a l’Autoritat Portuària. En ell, la Plataforma sol·licita la descripció i definició de 'megacreuer' tal com es va definir a l’acord que es va fer públic amb les navilieres. Sense perjudici dels aclariments anteriors, la Plataforma contra els Megacreuers sol·licita una reunió amb el president de l'Autoritat Portuària, Francesc Antich.