El CIFP Pau Casesnoves, primer centre de les Balears que compta amb un espai GarageLab

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, va assistir a l’acte d’inauguració de l’espai GarageLab del CIFP Pau Casesnoves (Inca). També hi foren presents, entre d’altres, Encarnación Fernández, directora de Relacions Institucionals d’Orange Espanya; Miquel Company, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura; Helena Cayetano, regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Inca, i Antoni Garau, director del CIFP Pau Casesnoves.

GarageLab és un projecte de la Fundación Orange i la Fundación Empieza por Educar que s’adreça als col·lectius més vulnerables de dins el sistema educatiu i té com a objectiu principal augmentar les oportunitats dels joves en risc d’exclusió social per a potenciar les seves competències i augmentar la seva motivació cap a l’aprenentatge. Ambdues fundacions pretenen acostar la innovació als joves, desenvolupar i millorar les seves competències digitals i socials i que augmentin l’interès per continuar aprenent, a més de contribuir a posar fi a les desigualtats educatives.

Durant la seva intervenció, Antoni Baos va recalcar la importància i la necessitat d’establir col·laboracions entre les empreses i els centres de formació professional. En paraules seves, «des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors treballam per fomentar aquesta cultura de col·laboració i és per això que sempre estam oberts a establir convenis a través del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CInFP-IB) per tal de enfortir aquestes relacions».

El projecte que va presentar el curs passat el CIFP Pau Casesnoves va esser un dels nou escollits d’entre les 60 propostes presentades. En aquest sentit, s’ha de remarcar que aquest centre serà el primer de les Illes Balears que compta amb aquest espai, d’ençà de la creació d’aquesta iniciativa el 2016. Tot plegat ha permès que una aula del CIFP Pau Casesnoves s’hagi dotat de recursos tecnològics i s’hagi transformat en un GarageLab per així poder dur a terme projectes d’innovació amb els alumnes de formació professional bàsica. D’ençà del mes de setembre de 2021, els alumnes han dissenyat i preparat aquest nou espai per tal de posar-lo en marxa aquest curs.

Finalment, s’ha de remarcar que al llarg de tres cursos acadèmics, alumnes i docents del CIFP Pau Casesnoves rebran formació sobre tecnologies digitals i metodologies educatives, unes metodologies que fomenten un ensenyament i un aprenentatge diferents i significatius per tal d’afavorir el creixement personal dels alumnes.