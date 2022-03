Joves per les Illes exigeix la baixada de l’IVA en els productes menstruals i la gratuïtat dels que siguin sostenibles

Joves per les Illes ha celebrat el seu VIIIè Consell Interinsular a la Pitiüsa major aquest passat dissabte al Centre Cultural Cervantes a Sant Antoni de Portmany. Els membres de l’associació han debatut sobre diferents temes com la invasió russa d’Ucraïna, la gratuïtat dels productes menstruals, projectes de política energètica i l’increment en la subvenció dels vols interilles.

La jornada ha continuat amb la conferència sobre circularitat i sostenibilitat presentada per Sofía Ribas de l’empresa eivissenca (Ma) i les intervencions de Joan Torres, regidor d’El Pi-Proposta per les Illes Balears a Sant Antoni i Lucía Ribas, vicepresidenta del partit a nivell balear. Finalment ha fet la cloenda de l’acte, el president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, qui ha posat l’èmfasi en la importància de la participació dels joves en la política i els reptes que els esperen en el futur.

En la moció presentada sobre els productes menstruals es denuncia que els Pressupostos Generals de l’Estat del 2022 no han incorporat una rebaixa de l’IVA del 10% al 4%, tal com s’havia acordat per part del govern central. Per això Joves per les Illes exigeix al govern de Pedro Sánchez que actuï el més aviat possible i faci una aposta per la sostenibilitat també en aquests tipus de productes a partir d’un estudi de viabilitat en la seva gratuïtat. A més, condemna l’etiqueta 'productes d'higiene femenina', que és excloent perquè persones trans i no binàries també en fan ús.

També es va parlar del mal estat en què es troba Can Serra, casal gòtic del barri de Sa Gerreria de Palma, que data dels segles XIII-XIV. Assenyalen que és propietat de l’Ajuntament de Palma des del 2005 i que havent-hi un projecte de rehabilitació no s’ha fet res. Joves per les Illes exigeix que es faci un estudi arqueològic de l’edifici i es procedeixi a la restauració per a poder donar-li un ús públic lligat al jovent de la capital de les Balears.