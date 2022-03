OCB de Manacor: «Jorge Campos fa servir el mateix discurs ple de mentides que feia servir José Ramón Bauzá»

La delegació de l’Obra Cultural Balear a Manacor ha trobat necessari respondre a «les mentides de l’extrema dreta», representada per Jorge Campos de Vox al Parlament.

El diputat extremista va aprofitar la sessió de control a la presidenta del Govern per a vessar tota una sèrie d'insults i difamacions contra l'Obra Cultural Balear i va acompanyar la seva desbarrada amb una performance que va consistir en mostrar dues fotografies: una d'una marxa de torxes feta pels seguidors de Hitler i una altra en la qual, segons va dir explícitament ell, s'hi veia una manifestació de l'OCB.

Cal remarcar que la imatge mostrada per Campos no correspon a cap manifestació de l'OCB, ni tan sols és de cap manifestació feta a Mallorca o a les Illes Balears.

Des de l’OCB de Manacor han remarcat que «no podem tolerar les paraules que s’han pronunciat durant els passats dies per part d’un diputat de l’extrema dreta espanyola titllant l’Obra Cultural Balear de feixista i nazi».

L'entitat ha remarcat que l'OCB i totes les seves delegacions «sempre han estat un puntal de reconeixement dels qui, d’una manera o altra, han treballat pel bé de la nostra terra, sense distincions de gènere, color de la pell, religió ni ideologia política».

A més, han destacat la «transversalitat» amb què fan feina per a «arribar al màxim gruix possible de gent de la nostra societat, sense perdre això sí, els principis que l’han regida des d’un bon principi 'Llengua, cultura i país', objectiu que hem anat treballant durant dècades i que des de fa uns anys sembla que hi ha cert interès d’esbladregar».

La delegació manacorina de l'OCB també ha fet referència a l’expresident del Govern, José Ramón Bauzá, qui «amb si fa no fa les mateixes paraules que empra ara el diputat d’extrema dreta, va aconseguir que el seu partit aconseguís els que són de llarg els pitjors resultats electorals de la seva història, per a després passar-se a un altre partit, i qui sap a on acabarà». I han remarcat que «és curiós que ell també fes servir el mateix discurs ple de mentides que fa servir ara l’extrema dreta».