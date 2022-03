Terraferida presenta 22 propostes al Pla Territorial per a protegir Mallorca

Terraferida ha presentat un document amb 22 propostes de protecció del territori perquè siguin incorporades al Pla Territorial de Mallorca (PTIM). El PTIM va ser aprovat el 2003 i ara està en procés de revisió al Consell de Mallorca.

«El document aprovat inicialment és, però, una enorme decepció perquè deixa perdre una ocasió històrica, potser la darrera, per posar un poc de racionalitat al desastrós model urbanístic de Mallorca. Recordem que prop del 10% de la superfície de l’illa ja està urbanitzada i que en els darrers seixanta anys la superfície urbanitzada s’ha multiplicat per set», ha explicat Terraferida.

Les propostes presentades per Terraferida passen per la protecció del sòl rústic i de les àrees naturals que no estan protegides, l’eliminació de tots aquells sòls urbanitzables i urbans que a dia d’avui no disposen de serveis urbanístics complets i en condicions i la

defensa de les activitats agràries i els recursos naturals com l’aigua o l’enorme biodiversitat que encara existeix a Mallorca.

«Així mateix hem proposat que no es permeti la perforació de més pous que no estiguin vinculats a l’agricultura ecològica, ni la construcció de més piscines ni l'obertura de noves carreteres i camins. Respecte al boom de projectes de polígons solars fotovoltaics a sòl rústic proposam que els panells només es puguin instal·lar sobre sòls ja degradats i mai sobre zones forestals o agràries», han explicat.

Entre les propostes hi figuren mesures per a reactivar la rehabilitació d'habitatges, perquè Mallorca ja disposa de 600.000 habitatges edificats. «El que cal és facilitar la reforma dels habitatges ja existents, rebaixar costos de rehabilitació i incentivar amb ajudes públiques que aquestes reformes vagin lligades a millores ambientals», remarquen els ecologistes.

Terraferida lamenta que la modificació del PTIM «no du cap proposta de protecció del territori ni dels recursos naturals, ni cap millora del model de mobilitat. Simplement es limita a incorporar els canvis d’altres administracions dels darrers 20 anys. Després de gairebé dues legislatures sense cap mesura de contenció i amb l’urbanisme descontrolat, especialment al sòl rústic, s’esperava qualque mesura de contenció a l’alçada del desastre territorial que viu l’illa».

L'entitat ha pogut determinar mitjançant un sistema d’informació geogràfica (SIG) que Mallorca té encara 11.200 parcel·les edificables, prop de 7.000 habitatges ampliables i milers més de parcel·les no edificables però que, agrupades, es poden acabar edificant. «La reforma del PTIM renuncia una vegada més a frenar aquest procés sense sentit, que està acabant amb l’agricultura, empobrint la biodiversitat, destrossant el paisatge i esborrant la cultura lligada al camp. Però el Consell de Mallorca continua sense parlar del gran tabú: el sòl rústic», remarquen.

Així, expliquen que fa anys que «foravila és un mercat exclusiu destinat a estrangers rics, fons d’inversió i empreses que dediquen els nous edificis a llloguer turístic o a l’especulació. És tan tabú que el PTIM ni tan sols computa les places residencials que s’hi construeixen. Si cada habitatge edificat comptàs només amb 4 places, el sòl rural albergaria 220.000 places a les que s’haurien de sumar les 44.000 que el PTIM permet».

Per a Terraferida, assolir uns objectius mínimament racionals passa per «una regulació urbanística restrictiva, sense eufemismes. Que el canvi climàtic, l’energia, el transport, la contaminació, els residus, el cicle de l'aigua, el sistema agroalimentari o la biodiversitat es puguin mantenir en nivells humanament racionals i saludables a Mallorca, dependrà d’aquest PTIM com de cap altre instrument de planificació».