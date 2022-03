La UIB participa en el projecte Green Hysland per crear a Mallorca el primer ecosistema d'hidrogen del sud d'Europa

El grup de recerca en Enginyeria Energètica (GREEN) i d'investigadors del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) participen en el projecte europeu Green Hysland. El nucli d'aquest és la construcció de la planta de producció d’hidrogen renovable de Lloseta, ubicada a l’antiga fàbrica cimentera de CEMEX.

Green Hysland és una iniciativa pionera que pretén desplegar un ecosistema d'hidrogen verd plenament funcional a Mallorca i convertir l'illa en el primer centre d'hidrogen del sud d'Europa. Per a això, volen produir hidrogen verd a partir d'energia solar fotovoltaica per subministrar-lo posteriorment als usuaris finals; aquest serien el sector turístic, el transport, la indústria i el sector energètic de l'illa. També preveuen injectar-lo a la xarxa canalitzada de gas natural per a l'ús final en aplicacions tèrmiques i així reduir significativament les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

La participació de la UIB se centra en l'anàlisi del cicle de vida de la planta d'hidrogen, amb especial èmfasi en els impactes ambientals i sobre l'entorn socioeconòmic de les Balears que tindrà, així com en el desenvolupament d'estudis tècnics orientats al desplegament de l'hidrogen verd i les seves aplicacions finals.

Per altra banda, participen, al costat de l'Institut Balear de l'Energia (IBE), en la confecció del full de ruta de l'hidrogen verd de les Balears i en l'organització d'activitats divulgatives, educatives i formatives específiques per a tecnòlegs en l'àmbit de l'hidrogen verd.