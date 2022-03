La UIB anuncia més places i nous graus per al pròxim curs

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprovat aquest dimecres el nombre de places disponibles per als estudis de grau, així com el calendari del curs acadèmic 2022-23. Entre les novetats per al curs que ve, destaca la creació del doble grau d'Educació Infantil i Primària, que preveu desenvolupar els estudis en cinc cursos acadèmics.

«Aquest doble grau dona resposta a la demanda social i laboral de formació d’ambdós cossos docents simultàniament, i no en promocions alternes, dels graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil, com s’ha fet fins ara», ha explicat la universitat. S'oferiran 30 places al campus universitari de Palma, 20 a la Seu universitària de Menorca i 20 més a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Per altra banda, l’acord de numerus clausus preveu ampliar amb 30 el nombre de places el grau d’Infermeria a la seu de Palma, que passaria de 125 a 155 places de nou ingrés; i amb 5, les que ofereix la Seu d’Eivissa i Formentera. «Aquest augment es justifica amb la ràtio baixa de professionals d’infermeria que hi ha a les Illes Balears i per les necessitats estructurals que té el sistema d’aquests especialistes, que han augmentat amb la pandèmia de la COVID-19», han dit.

Pel que fa a les escoles adscrites, la novetat principal del curs que ve serà que ADEMA oferirà el grau de Belles Arts, del qual s’oferiran 30 places. «S’hi combinarà l’aprenentatge de les tècniques més tradicionals de producció artística, la tecnologia d’avantguarda i la investigació artística».

Finalment, el Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic del curs 2022-23, el qual començarà, el període lectiu del primer semestre, dia 12 de setembre de 2022, i s'allargarà fins al 24 de gener de 2023. El període lectiu del segon semestre serà del 10 de febrer al 15 de juny de 2023.