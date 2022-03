La flota pesquera de les Balears se suma a l'aturada general

Pràcticament la totalitat de la flota pesquera de les Illes Balears s'ha sumat aquest dilluns a la primera jornada d'aturada a nivell estatal. Per la qual cosa romandrà amarrada, com a mínim, a partir d'aquest dilluns 21 de març, fins dimecres 23 de març, moment en el qual hi ha programada una reunió amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, de qui s'esperen «solucions urgents» per a resoldre la «gravíssima» situació per la qual atravessa el sector.

El president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnín, ha explicat en declaracions a Europa Press que a Mallorca, Eivissa i Formentera el seguiment de l'aturada ha estat del 100%, mentre que a Menorca han sortit a pescar «una o dues embarcacions». Bonnín ha remarcat la «tranquil·litat» amb què està transcorrent la jornada d'aturades a les quals s'hi haurien sumat unes 300 embarcacions, de les quals depenen, entre patrons i treballadors, unes 450 persones.

El president de les Confraries ha recordat que la solució «real i efectiva» a la situació d'«ofegament» que pateix el sector passa per la bonificació del preu del combustible, com ja s'ha fet a altres països. Així, ha qualificat altres mesures com les bonificacions de les taxes, les rebaixes de l'IVA o les bonificacions de la Seguretat Social com a «intents per la porta del darrere» de compensar l'augment de preus.

Bonnín ha afirmat «no entendre com, fins ara, l'Estat espanyol no ha posat fil a l'agulla de l’ajuda al sector, quan governs d'altres països de la conca mediterrània, com és el cas de França i Itàlia, han adoptat solucions d'urgència per a donar suport immediat als seus sectors pesquers».