El GOB demana al Senat espanyol «que prioritzi la prevenció de residus i redueixi la quantitat de tòxics i la seva perillositat» en la Llei de Residus

El GOB, juntament amb altres organitzacions ecologistes i sindicals, ha reclamat al Senat espanyol que aposti «de manera decidida per una Llei que prioritzi la prevenció de residus i que redueixi la quantitat de tòxics i la seva perillositat», han declarat en un comunicat. Encara falta una setmana per al pròxim ple i «els grups polítics tenen l'oportunitat de pactar a favor de l'interès de la ciutadania i en pro d'una economia més justa d'acord amb els límits planetaris», ha afegit el col·lectiu.

Concretament, les peticions que fan els grups ecologistes són que s'«incorporin objectius més ambiciosos de prevenció de residus», reduint al 20% la generació de residus el 2025, i al 50%, els envasos d'un sol ús (independentment del material) per a 2025 i d'un 80% per a 2030. Respecte a la presència de substàncies tòxiques en envasos d'ús alimentari, demanen de prohibir, a partir de l'1 de gener de 2023, la utilització de ftalats i dels bisfenols A, S, F, B i AF en envasos.

Per altra banda, els ecologistes sol·liciten recuperar el 75% de la fracció orgànica per a 2025 amb una presència d'impropis d'un màxim del 5%. Volen que es recullin els bioresidus d'origen domèstic «de manera separada abans del 30 de juny de 2022 per les administracions locals». També, que es prohibeixin les «anelles de plàstic d'un sol ús i amollada massiva de globus».

Finalment, la petició demana d'«aplicar la responsabilitat ampliada del productor a més sectors i incloure costos de neteja d'entorns naturals com platges i medi marí».