Raixa tendrà un refugi i la futura Escola de Margers de Mallorca

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot i la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, han visitat les diverses àrees de Raixa on s'ubicaran el refugi per a senderistes i el centre de formació Escola de Margers, juntament amb Javier de Andrés, un dels arquitectes encarregats de les obres de reforma.

El nou refugi de Raixa disposarà de 50 places i estarà ubicat a les cases de l'amo, situades al fons de la clastra de la casa principal. La superfície aproximada a rehabilitar és de 1.530 m² construïts. Amb un pressupost estimat de 3.600.000 €, l'execució de l'obra la durà a terme el despatx d'arquitectura Ayllón.Pardela.De Andrés.

A més del refugi, Raixa acollirà també un centre de formació, perquè hi tengui la seu la futura Escola de Margers de Mallorca, un espai que donarà l'oportunitat al jovent per formar-se i donar continuïtat en aquesta tècnica, qualificada per la UNESCO com a patrimoni mundial immaterial.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha explicat que la reforma de les cases de l'amo per transformar-les en un refugi de muntanya per a senderistes i el centre de formació Escola de Margers es farà seguint «estratègies actives d'alta eficiència energètica, a partir de fonts d'energia renovables presents a la zona, estratègies energètiques passives i la utilització de materials constructius locals».

Sobre el refugi per a senderistes, Ribot ha afegit que «volem que sigui un refugi sostenible, amb un criteri d'eficiència energètica i útil per a la ciutadania. Ens ha de permetre gaudir de la finca i de la Ruta de Pedra en Sec de manera sostenible. Però, a més, ens permetrà gaudir de Raixa de manera totalment diferent».

Per part seva, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha afirmat que «la nova construcció passarà a formar part de la Xarxa de Refugis de la Ruta de Pedra en Sec i servirà per reforçar Raixa com una de les portes d'entrada principals a la serra de Tramuntana. El refugi de Raixa ens permetrà consolidar una de les variants més importants de la Ruta de Pedra en Sec que comença a Valldemossa, passa per Raixa i arriba a Bunyola, Orient i Alaró», ha afegit la directora insular.