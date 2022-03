Tot el que has de saber per inscriure't a les proves de llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística ha obert el termini per inscriure's a les proves de llengua catalana de la convocatòria de maig de 2022. Des d'aquest dijous 17 i fins al dia 30 de març es podrà dur a terme la inscripció, que es recomana fer per via telemàtica al web dgpoling.caib.cat. En aquesta adreça i també al telèfon 012, s'hi pot consultar tota la informació relativa a les proves.

Les proves es duran a terme a Formentera, Eivissa, Ciutadella, Inca, Manacor i Palma durant els mesos de maig i juny. S'avaluaran tots els nivells (A2, B1, B2, C1 i C2, i llenguatge administratiu). Per inscriure's a les proves de coneixements generals no s'ha d'acreditar cap nivell anterior. Per examinar-se de llenguatge administratiu, cal acreditar com a mínim el nivell C1. Només es poden inscriure a les proves d'un certificat, tot i que sí que serà possible inscriure's alhora a les proves del nivell C2 i de llenguatge administratiu.

Aquesta convocatòria serà la segona d'enguany i la quarta que es fa durant la pandèmia de la Covid-19 i es durà a terme amb totes les mesures sanitàries necessàries. Per aquest motiu, la Direcció General de Política Lingüística podrà modificar les bases de la convocatòria si les circumstàncies ho requereixen.