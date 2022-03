Gairebé 14.000 alumnes d'arreu de les Balears participen en l’edició d’enguany de les proves Cangur

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, han inaugurat aquest dijous la 23a edició de les proves Cangur.

La presidenta ha animat l’alumnat «a posar en valor les matemàtiques i la resolució de problemes» i ha defensat la necessitat que els estudiants s’interessin per la ciència, «especialment les dones: és fonamental la presència femenina en àrees encara avui masculinitzades». Armengol també ha agraït a Daniel Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques, la seva feina de divulgació i el seu esforç per incentivar el coneixement i la ciència.

Per la seva banda, el conseller March ha destacat la importància dels estudis científics i d’impulsar noves metodologies per fer atractius els estudis científics «que sovint són els que es fan més costa amunt per a l’alumnat. Ens consta que hi ha un esforç important de molts de docents per motivar l’interès cap a les matemàtiques, les proves d’avui en són un bon exemple».

Les proves Cangur són un concurs preuniversitari de matemàtiques que s’organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès a través dels problemes. Es tracta d’unes proves matemàtiques de resposta múltiple que es fan a tot el món el mateix dia.

A les Illes Balears aquestes proves es fan des de l’any 1996 amb l’objectiu d’estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant la resolució de problemes. Hi poden participar els alumnes de 5è i 6è de primària, ESO i batxillerat. Enguany se’n celebra la 23a edició amb la participació de 13.854 alumnes. D’aquests, 10.421 són a Mallorca, 1.352 a Menorca, 725 a Eivissa i 97 a Formentera. Els nivells de primària, primer i segon d’ESO ho fan des dels seus propis centres, ja que no participen en la modalitat de concurs. La resta de nivells a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca ho fan des dels centres i a Mallorca hi ha sis seus: Poliesportiu La Salle (Manacor), Poliesportiu (Campos), Palau Municipal d’Esports (Inca), Velòdrom Illes Balears (Palma), Pavelló de Son Moix (Palma) i Pavelló Son Galatzó (Calvià).

L’activitat està organitzada per la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX), amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant un conveni de col·laboració per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius.

La competició es fa anualment el mes de març. Les competències que es posen a prova en les proves Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules. La prova consisteix a contestar 30 preguntes matemàtiques de dificultat creixent, amb 5 respostes possibles, de les quals només una és correcta. Per fer aquesta prova individual no es pot emprar calculadora.

Pel que fa a la gimcana, els alumnes de cada centre es distribueixen en diferents grups i han de resoldre junts una sèrie de 12 problemes curts i un de llarg.

Després aquestes proves es corregiran i es donaran una sèrie de premis als millors alumnes (aproximadament 10) de cada nivell, així com un premi de gimcana als centres que millor hagin resolt la gimcana.