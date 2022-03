En marxa la restauració de l'únic monestir trapenc de Mallorca

La restauració de l'únic monestir trapenc de Mallorca ja està en marxa. Aquest dimecres la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, han visitat la finca de La Trapa acompanyades de la coordinadora del GOB, Mar Muñoz.

Des del Consell hi ha la voluntat «de donar continuïtat a la col·laboració econòmica per avançar en les tasques de rehabilitació dels béns patrimonials» de la finca, ha declarat Busquets; així com declarar-la «bé d'interès cultural».

«Tot i ser una finca privada, té vocació pública i de divulgació mediambiental i, per això, està oberta a tothom», ha destacat Muñoz. El Consell ha aportat a la restauració una subvenció nominativa de 10.000 euros.