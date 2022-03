El sindicat Alternativa denuncia «pressió» i temps «insuficient» per a esmenar i aplicar la nova Llei d'Educació

Alternativa Sindicat de docents ha emès un comunicat denunciant que el temps que ha donat el Govern per a presentar esmenes i al·legacions respecte als nous currículums educatius «és intencionadament insuficient». «No es pot pretendre que el sistema canviï sense que els que han d'executar el canvi tinguin un temps mínim per poder dur a terme aquestes grans modificacions que comporta la LOMLOE», han declarat.

El Govern, «arrossegat per la pressió del Govern espanyol, està tramitant els nous currículums a ritme accelerat i només permet presentar les al·legacions durant 5 dies», ha explicat el sindicat. En aquest sentit, consideren que l'executiu «gira l'esquena al conjunt de la comunitat educativa, la més interessada en els currículums perquè els haurà d'aplicar i a la societat en general».

Els docents es queixen perquè tot i que «són qui hauran de posar en pràctica la nova normativa, no n'han format part de la creació». A més a més, han pronosticat que els recaurà tota la pressió perquè «hauran d'adaptar la LOMLOE de manera urgent, sense tenir temps a organitzar el nou curs amb el temps prudent necessari».

Per això mateix, han declarat que no comparteixen «el calendari d'aplicació de la LOMLOE perquè a hores d'ara no tenim tots els currículums al nostre abast, ni coneixem les matèries que s'ofertaran per cursos, ni l'assignació d'hores per grups i nivells».