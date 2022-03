Arranca un cicle de Rutes culturals guiades a la Serra de Tramuntana

Dia 19 de març començarà el cicle Rutes culturals guiades 2022, recorreguts a peu per diferents nuclis de la Serra de Tramuntana que, començant per Puigpunyent, passant per Pollença i fins Selva, tot cercant els elements patrimonials culturals i etnològics que s'hi amaguen i que han estat cabdals per obtenir la Declaració Patrimoni Mundial Unesco de la Serra. Amb dos guies culturals experts en la Serra, Joan Carles Palos i Tomàs Vibot, les Rutes recorreran els municipis de Puigpunyent, Pollença, Sóller i Selva.

Pollença serà el protagonista aquest any amb tres de les 7 rutes, i tindran com a fil conductor temàtica Costa i Llobera, ja que el 2022 se celebra el centenari de la mort del poeta que va cantar a Formentor. Així, després de l'èxit aconseguit amb motiu de l'aniversari de la Declaració celebrat el 2021, aquest 2022 tornen amb nous recorreguts pel paisatge cultural de la Serra.

Les Rutes

La primera cita serà el dissabte, 19 de març, amb El naixement de la riera, un itinerari cultural i etnogràfic pels boscos de Son Nét (Puigpunyent), possessió a partir de la qual es conformà l'actual vila de Puigpunyent. La ruta també tendrà alguna cosa de misteri de caràcter fantàstic amb les llegendes i contes que n'anirà narrant Joan Carles Palos.

Per celebrar l'any Costa i Llobera es faran 3 rutes: el camí vell del far, el puig d'en Fumat, guiades per Palos, i una tercera pel centre històric de Pollença, Amor de pàtria, seguint les passes de Costa i Llobera, amb el divulgador Tomàs Vibot. A més, es recorreran els municipis de Sóller, amb una Ruta de la invasió, i Selva, amb dues rutes pels seus bells llogarets: El penyal Gros de Biniamar i ses Figueroles de Binibona, totes amb el guia cultural i periodista Joan Carles Palos.

L'any passat, coincidint amb la celebració del desè aniversari de la declaració de la Serra patrimoni Mundial Unesco, es varen llançar aquestes activitats amb un èxit rotund d'assistència, més de 200 persones, tenint en compte que per motius sanitaris les places eren molt limitades en tots els casos i es varen crear llargues llistes d'espera en moltes d'elles.

Els guies

Joan Carles Palos, llicenciat en Filosofia i Lletres, reconegut periodista i emprenedor. Actualment, té la seva pròpia empresa de senderisme i divulgació cultural Fita a Fita.

Tomàs Vibot, filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, actor de doblatge i presentador. Un divulgador cultural que no necessita presentació.

Ambdós ens guiaran al cicle de Rutes Culturals guiades 2022 del Consorci i ben segur que faran de cada una d'elles una experiència única.