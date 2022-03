Retengut provisionalment a Port Adriano el iot rus Lady Anastasia

El Ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha retengut aquest dimarts de manera provisional el iot rus Lady Anastasia a Port Adriano, al municipi de Calvià.

Segons ha confirmat Delegació del Govern espanyol a les Balears aquest dimarts, es tracta de la segona embarcació que es reté de manera provisional a l'Estat espanyol des que es varen acordar les sancions a Rússia -la primera va ser a Barcelona aquest dilluns-.

De moment, es procedirà a demanar informació que confirmi la titularitat real del vaixell. En concret, es constatarà si la propietat, tinença o control del vaixell correspon o no a una persona física o jurídica inclosa a la llista de persones o entitats del paquet de mesures sancionadores.

La retenció provisional s'ha comunicat al titular de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, a les institucions dedicades a la prevenció de blanqueig de capitals i al finançament del terrorisme ia les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat perquè puguin dur a terme les actuacions de verificació. Si es comprova que pertany a una persona o entitat sancionada pel Consell Europeu, es procedirà a immobilitzar-los.

En declaracions a Europa Press, la directora d'Explotació de Port Adriano, Isabel Teruel, ha indicat que al Lady Anastasia no oneja cap bandera russa i la propietat de l'embarcació està a nom d'una empresa, encara que es tracta del mateix vaixell que l'operari ucraïnès va intentar enfonsar al febrer.

Cal recordar que el treballador va ser detengut dies després per agents de la Guàrdia Civil. Pel que sembla, l'operari va veure per televisió un míssil creuer rus en un bloc de pisos on hi havia civils. Per això, va tornar al iot on treballa i va informar altres membres de la tripulació, també ucraïnesos, de les seves intencions d'enfonsar l'embarcació perquè l'abandonessin. Varen ser els mateixos membres els qui varen detenir les seves intencions.