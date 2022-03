UGT i CCOO denuncien que el model d'oposicions és «completament desfasat i allunyat de la pràctica docent real»

UGT i CCOO han emès un comunicat denunciant l'enduriment del procés de selecció i accés a la funció pública docent per no esperar a la modificació del decret d'ingrés. En aquest. En aquest, han alertat de «la reducció de places i de l'aplicació d'un model d'oposicions docents completament desfasat i allunyat de la pràctica docent real», i han convocat una concentració a la porta de la Conselleria d'Educació i FP aquest dimarts 15 de març a les 11.30 h.

Els sindicats han denunciat que «en un intent de sortejar el nou model d'accés a la funció pública pendent d'aprovació, s'han avançat els tràmits per evitar incloure les places d'estabilització, reduint així el nombre a 796»; és a dir «quasi de la meitat de les quals es podrien convocar si complissin l'acord inicial». En aquest sentit, consideren que els processos selectius docents de 2022 en educació s'haurien de convocar 1408 places per concurs oposició.

Les dues organitzacions han declarat que «que la signatura de l'acord de reducció de la temporalitat en les administracions públiques, subscrit el juliol de 2021, contemplava l'objectiu de reducció de la temporalitat al 8%». Però que, en relació amb aquest objectiu, han recordat que «el Ministeri espanyol d'Educació i FP va negociar un nou model d'ingrés a la funció pública docent que s'ha d'aplicar a totes les places d'estabilització i reposició des del present curs escolar fins a 2024».

Per altra banda, també han destacat que el fet d'haver avançat la convocatòria d'oposicions, el sistema d'accés és «més complex». La nova normativa preveu «Menys opcions de temes per triar, proves eliminatòries, el Manteniment de la part pràctica en totes les especialitats i la reducció de la baremació de l'experiència docent i la formació», han explicat.

És per això que CCOO i UGT lamenten que es pretengui «establir una discontinuïtat injustificada en els processos d'estabilització», així com recalquen que, «independentment del debat sobre el nou model que sens dubte beneficia a totes les persones aspirants, el major avantatge és que la seva aplicació possibilita afegir la taxa addicional d'estabilització a la de reposició per a augmentar el nombre de places i reduir el percentatge de temporalitat en el sector».