El primer conveni col·lectiu del sector de la neteja viària preveu un increment mitjà del 40% en els salaris

Representants dels treballadors i de la patronal del sector de la neteja viària i residus sòlids urbans de les Balears han signat aquest dilluns el primer conveni col·lectiu sectorial que regularà per primera vegada les condicions i les relacions laborals d'aquesta activitat, amb un increment del 40% a els salaris. També, és el primer que s’ha firmat a tot l’Estat espanyol, segons ha indicat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

El conveni pretén beneficiar unes 1.000 persones i entrarà en vigor de forma escalonada, a partir del dia que comencin els contractes municipals, tenint en compte que el 65% de les contractes es renoven enguany. La vigència del conveni és de sis anys, i beneficia a 52 municipis, ja que alguns consistoris tenen la seva pròpia empresa municipal que presta aquests serveis.

Els acords

Un dels punts principals ha estat fixar el salari mitjà en 19.868,64 euros, que suposa un increment mitjà dels salaris del 40%. A més, també s’ha establert una jornada setmanal màxima de 40 hores i 1.797 hores l'any.

Altres acords són que els períodes de vacances sigui de 30 dies i les baixes per malaltia professional i accident de treball cobreixin al 100% els primers 90 dies, i un 90% a partir del dia 91 fins al dia 120. Així com que s’han inclòs millores en matèria de formació i clàusules d'igualtat i de prevenció de riscos laborals de compliment per les dues parts, d'acord amb el Govern.

Diverses opinions

Per una banda, la directora general de Treball i Salut Laboral ha assegurat que s'estableixen unes bases sòlides en les relacions laborals que afecten aquest sector. També, que la negociació, tot i haver estat llarga, ha arribat a bon terme i contribuirà a millorar les condicions laborals.

En canvi, la UGT s'ha negat a signar el conveni ja que considera que tot i ser «un important avenç», és «insuficient per evitar la precarietat». «S'ha perdut l'oportunitat de regular adequadament un sector amb un índex de sinistralitat molt elevat», ha afegit el sindicat.

Segons han declarat, aquest conveni «no solucionarà els problemes que hi ha al sector en matèria de seguretat i salut laboral» perquè manté el «model de contractes disperses», enlloc d’unificar el «servei a nivell insular». A més a més, el sindicat ha criticat que el conveni «limita la negociació col·lectiva», ja que «s'ha redactat un articulat que, amb la intenció d'evitar la conflictivitat derivada de les negociacions a cada contracta municipal, vulnera el dret a la negociació col·lectiva als àmbits inferiors a Mallorca».

per la seva banda, CCOO ha qualificat l'acord com a «èxit sense precedents» en la negociació col·lectiva, tot i que també ha destacat que és un conveni «absolutament necessari» que posa fi a l'excessiva «atomització» d'aquests sectors a les Balears.

Des de la Federació d'Entitats Locals de les Balears (FELIB) han traslladat les felicitacions a les parts implicades.