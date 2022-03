Un 86% dels nostres lectors consideren que la guerra a Ucraïna afectarà «molt negativament» l'economia de les Balears

Clara majoria. El 86,22% dels nostres lectors consideren que la guerra a Ucraïna afectarà molt negativament l'economia de les Balears i que «ja ha començat l'escalada de preus». Per contra, el 13,78% dels nostres lectors consideren que «es podran controlar els efectes i l'impacte serà lleu».

Sigui com vulgui, l'escalada de preus és ja una realitat. En el que duim de conflicte, els preus del gas, l'electricitat o l'alumini han crescut de manera dràstica i exponencial. A més, els cereals com el blat, entre altres productes, han augmentat el seu preu en almenys un 30%.

Aquest diumenge, Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, ha anunciat una baixada dels imposts en els sectors afectats per la pujada desmesurada dels preus. A més, està previst que Europa analitzi la setmana que ve la possibilitat de desvincular el preu de l'electricitat del preu del gas. Una mesura reclamada per molts de sectors socials.

Pel que fa a les Balears, aquesta setmana molts establiments han limitat productes com l'oli de gira-sol i també s'han vist coes als supermercats per por al desabastiment. A més, les reserves turístiques han minvat a la meitat per la incertesa de la guerra generada en els mercats emissors.

Com va dir la presidenta Armengol, venen temps difícils i cal treballar, des de tots els fronts, per tal que l'impacte de la guerra sobre l'economia illenca sigui el més lleu possible.