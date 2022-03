La UIB aturarà la calefacció en les seves instal·lacions perquè es troba en una situació «d'emergència energètica»

La Universitat dels Illes Balears (UIB) ha anunciat que aturarà la calefacció en les seves instal·lacions a partir del pròxim dilluns, 14 de març, davant la pujada del preu de la llum.

Segons han explicat des de la UIB, es tracta d'un pla d'estalvi energètic amb l'objectiu de reduir el consum i el cost de la factura d'electricitat, donada l'escalada de preus que ha conduït a la Universitat a una situació «d'emergència energètica».

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista baixarà aquest dissabte un 13,54%, fins als 246,05 euros el megavat/hora (MWh), per la qual cosa s'allunya per quarta jornada consecutiva del màxim històric registrat el 8 de març, quan es van aconseguir els 544,98 euros/MWh en el marc de l'espiral alcista del gas natural per l'impacte de la guerra a Ucraïna.

Davant aquesta situació, la Universitat ja ha contactat amb el Govern, que ha oferit el seu suport i col·laboració per a trobar una solució a aquesta problemàtica a través de les conselleries competents.

D'acord amb la UIB, el cost de la factura elèctrica va ser, el 2021, de 2,4 milions d'euros, una quantitat molt superior al milió d'euros que es va pagar l'any anterior. Així, es calcula que el cost per a l'any 2022 podria assolir gairebé 6 milions d'euros, la qual cosa representa un 4,8 per cent del pressupost total de la Universitat per a enguany.

La UIB ha explicat que aquesta circumstància «obliga» a adoptar mesures de «racionalització per a assegurar que l'activitat pròpia de la Universitat, la docència, la recerca i la transferència de coneixement, pugui continuar».

Entre altres mesures excepcionals d'estalvi, s'anul·laran tots els sistemes de climatització i només es mantindran actius els que siguin imprescindibles per motius de seguretat en les instal·lacions crítiques o per a la continuïtat de l'activitat investigadora que ho requereixi. Tampoc es podran utilitzar aparells de calefacció o fred individuals.

En finalitzar la jornada laboral, es deixaran apagats tots els aparells informàtics que vagin connectats a la xarxa elèctrica (ordenadors, impressores, fotocopiadores, escàners i altre material electrònic). També s'haurà d'apagar la llum de totes les dependències quan no hi hagi ningú.

L'enllumenat exterior del campus també es reduirà

L'enllumenat exterior del campus també es reduirà aproximadament a un terç de la seva capacitat, excepte el de llocs sensibles, com és la residència universitària. Per a contrarestar aquesta retallada, s'incrementarà el servei de seguretat al campus.

Tancament d'espais

Els edificis de la Universitat romandran tancats durant els períodes no lectius de Pasqua, estiu i Nadal, excepte Son Lledó i l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda, ja que aquest últim és el més eficient energèticament.

A partir del dia 1 d'abril, l'horari de tancament dels edificis s'avançarà de les 22.00 a les 21.00 hores.

Plaques fotovoltaiques

La UIB estudiarà altres possibilitats per reduir el consum d'energia. En el marc del compromís per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030, la Universitat ja treballava en l'elaboració d'un pla per a instal·lar plaques fotovoltaiques en els edificis del campus.

Ara, la UIB accelerarà aquest procés amb el suport del Servei Tècnic i d'Infraestructures i el Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció.

Des de la Universitat han subratllat «l'excepcionalitat» d'aquestes actuacions, que es modularan «a mesura que el context energètic torni a una situació de normalitat». De la mateixa manera, han remarcat que les mesures tenen com a única fi «l'estalvi energètic i no implicaran restriccions en les condicions vigents de la jornada, permisos, llicències i vacances».