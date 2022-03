Els transportistes de les Balears desmenteixen els «rumors infundats» de desproveïment d'aliments i combustibles

Tot i que sempre hem sentit a dir que a les Balears, a la mort de Franco, no hi havia una demanda generalitzada d'Autonomia política, com sí que hi havia en altres territoris de l'Estat espanyol, és just recordar la massiva manifestació en demanda d'un Estatut que es va fer a Palma el 29 d'octubre de 1977. Igualment és just assenyalar que uns mesos abans, el febrer del 1977, es va aprovar a Cura, un 'Avantprojecte d'Estatut de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera'