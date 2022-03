Restes de crani amb fractures i casquets de l’època, en l’exhumació del cementeri de ses Figueretes

Després de nou jornades de treball, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha conclòs els treballs d’exhumació del cementeri vell de ses Figueretes (Eivissa), on ha dut a terme un darrer sondeig sobre l’àrea final de la fossa comuna esquerra, a continuació dels ja realitzats en la primera i segona fases d’excavacions, en 2018 i 2020.

Les tasques d’excavació i exhumació d’aquesta tercera fase finalitzen amb un balanç que permet parlar de la localització d’almenys set casquets de fusell de l’època i la recuperació d’una vintena de fragments de crani amb fractures permetrem —és a dir, produïdes prop del moment de la mort— compatibles amb el pas de projectil d’arma de foc.

Aquestes troballes, sumades a les de les intervencions prèvies, permetrien inferir que, almenys part de les execucions referides en les recerques i els diferents testimoniatges, varen ser realitzades dins del cementeri.

La primera i segona fases d’exhumació de ses Figueretes ja varen permetre localitzar les restes òssies d’almenys deu persones i documentar en la fossa tant la presència de munició de l’època —incloent el casquet d’un projectil de fusell Mauser, amb la inscripció PS (Pirotecnia de Sevilla) 1934 en la base—, com de marques causades per impactes de bala en la paret del quart panteó, comptant des de l’entrada.

«El Govern ha impulsat tres intervencions a ses Figueretes a la cerca de víctimes del franquisme, i ha quedat àmpliament demostrat que va ser aquí on van ser assassinades. Ara toca confiar que les anàlisis d’ADN ens permetin identificar les que s’han trobat, per a poder retornar-les a les seves famílies», ha dit Jesús Jurado, secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern.

La tercera fase d’exhumació del cementeri vell de ses Figueretes s’emmarca en el Pla 2021-2022 d’actuacions en fosses de la Guerra Civil del Govern, que impulsa la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i que preveu també una primera intervenció en el cementeri nou de Sant Francesc Xavier, a Formentera.

En les pròximes setmanes s’estudiaran les evidències exhumades i es prendran mostres d’ADN a les famílies que ho han sol·licitat.

L’exhumació del cementeri de Sant Francesc Xavier a Formentera

L’actuació en el cementeri nou de Sant Francesc Xavier a Formentera, una de les més importants que es realitzen dins del Pla de Fosses 2021-2022 pel nombre de víctimes que es podrien localitzar i per la delimitació clara de les zones on seria viable l’exhumació, va ser aprovada per la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears el passat 21 de febrer i serà la pròxima intervenció d’aquestes característiques que impulsarà el Govern.

La incorporació d’aquesta actuació dins del Tercer Pla d’Exhumacions és fruit de l’estudi històric elaborat per Antoni Ferrer, que dona per definitiva la xifra de 58 víctimes mortals del penal de Formentera entre 1941 i 1942, i defineix tres llocs del cementeri de Sant Francesc on es poden realitzar intervencions viables per a tractar de localitzar les seves restes.