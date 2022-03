Els centres educatius tendran les mateixes mesures enfront de la Covid-19 que la població general

La situació actual de la pandèmia i les noves directrius aprovades per la Comissió de Salut Pública, han motivat la revisió de les mesures aplicades als centres educatius per prevenir contagis de COVID-19 que han de ser paral·leles a les que s'apliquen al conjunt de la població.

Així les coses, el BOIB publica aquest dijous la resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum per la qual s'aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la normativa aplicada fins ara.

A partir d'aquesta resolució es deixen sense efectes els protocols anteriors i als centres educatius s'han d'aplicar aquestes mesures:

La higiene freqüent de mans.

La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).

La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.

L'ús de mascareta en els espais interiors.

La preferència dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Això vol dir:

Els contactes estrets de positius de COVID-19 no hauran de guardar quarantena.

Els alumnes dels diferents grups podran interactuar tant a l'interior com a l'exterior.

Als patis no caldrà estar separats per grups.

No s'haurà de fer ús de mascareta als espais exteriors.

Als serveis complementaris de menjador i escola matinera, els alumnes podran interactuar independentment de pertànyer a un grup o un altre.

A les sortides extraescolars no caldrà que es guardin dues fileres de distància entre els diversos grups de convivència estable dins els autobusos (sí que s'ha de fer ús de mascareta).

Es poden organitzar sortides i viatges d'estudis amb normalitat.

Si es considera convenient, es poden deixar d'escalonar les entrades i sortides del centre i de fer torns als patis.

Les reunions es poden dur a terme de manera presencial.

Es poden dur a terme les jornades de portes obertes amb les famílies.