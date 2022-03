Què hi fa el logotip del Govern en la publicitat de la 'Rafa Nadal International School'?

MÉS per Menorca ha registrat aquest dijous en el Parlament diverses preguntes amb sol·licitud de resposta escrita a través de les quals demana explicacions al Govern sobre el motiu pel qual el logotip de l'Executiu apareix en gran format en les tanques publicitàries anunciant l'escola privada del tennista Rafel Nadal, així com en el seu web.

El partit vol conèixer si existeix alguna col·laboració amb la Rafa Nadal International School que justifiqui l'aparició del logotip del Govern en els cartells de publicitat i, en aquest cas, quin és el conveni i l'import que empara l'actuació d'aquest logotip.

El diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha explicat que volen saber el motiu pel qual apareix el logotip del Govern en una campanya publicitària d'una escola privada «que es presenta com a escola internacional», a més de conèixer «si darrere de l'aparició del logotip hi ha alguna contribució econòmica» cosa que no els hi semblaria «justificable».

Castells ha afegit que, en el cas que la presència d'aquest logotip no tengués cap explicació, el Govern «hauria d'actuar perquè desaparegués» perquè, tal com ha manifestat, «s'està transmetent la idea que aquest centre actua amb una capa d'oficialitat completament equívoca i enganyosa».

En aquest sentit, Castells ha conclòs apuntant que «el Govern hauria de vetllar per l'ús que fan els particulars de la seva imatge corporativa».