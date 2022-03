Més de 500 professionals sanitaris de les Balears varen patir algun tipus d'agressió el 2021

Un total de 502 professionals del col·lectiu sanitari varen patir algun tipus d'agressió en el seu àmbit de treball al llarg del 2021 per part de pacients, de les quals 19 varen ser a metges --11 van acabar en denúncia--, fet que suposa un augment del 20% respecte a l'any anterior.

Així ho ha explicat aquest dijous en roda de premsa la secretària general del Col·legi Oficial de Metges de les Balears (Comib), Rosa Robles, que ha insistit en la importància de «dimensionar el problema», perquè «moltes agressions no s'arriben ni a denunciar ni a comentar, i un delicte que no es comunica és un delicte que no existeix».

Alhora, ha detallat que, respecte a les agressions a metges, la majoria varen ser a homes -el 63%- i de caràcter verbal, sobretot a través d'insults i amenaces. Així, ha advertit que, arran de la pandèmia i l'impuls de l'atenció telemàtica, s'ha observat un augment de les agressions a través d'aquesta via.