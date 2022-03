Manifest del Moviment Feminista de Mallorca pel 8M

Amb aquestes premisses tan clares va arrencar el moviment feminista fa un bon grapat d’anys:

En 1791, Olimpia de Gouges deia a la “Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana” que la dona neix lliure i ha de romandre igual a l’home en drets.

En 1848, durant la primera convenció sobre drets de la dona a SenecaFalls, es va decidir que tota llei que impedeixi que la dona ocupi el lloc que vulgui o la situï en posició inferior a l’home no pot tenir ni força ni autoritat.

I aquí continuam, en ple 2022: fortes, desobedients, ambicioses, activistes, sorores, juntes i imparables. Disposades a no fer cap passa enrere, agafant el llegat dels drets que varen aconseguir les nostres predecessores i continuant la lluita per avançar cap a la igualtat real i efectiva.

En 1910 les dones començàrem a poder anar a la universitat i ara, amb més d’un 50% d'alumnat femení a les aules, reclamam la urgència de rompre el sostre de vidre i acabar amb la segregació horitzontal. No hi ha “feines d’homes i feines de dones” .Podem ser el que vulguem ser!

En 1931 es va aprovar el dret a vot de les dones, i avui les feministes lluitam per conquerir la quota de participació i de poder (no només de presència) que en dret ens correspon, alhora que reivindicam polítiques valentes que incorporin una perspectiva de gènere de manera profunda i transversal.

Les nostres padrines varen aconseguir que ens poguéssim divorciar, que poguéssim treballar i tenir comptes corrents propis. Ara lluitam per sous igualitaris, plans d’igualtat i protocols d’assetjament a totes les empreses, lluitam per assolir mesures de conciliació i corresponsabilitat efectives i perquè l’atur i la precarietat deixin de tenir nom i rostre de dona.

El feminisme i la lluita de les dones varen ser claus en l’abolició de l’esclavitud. I nosaltres, dones del segle XXI, agafam el relleu i continuam lluitant contra el racisme i la xenofòbia, per la derogació de la llei d’estrangeria i per la dignitat de totes. Cap persona és il·legal!

A finals dels anys 60, les feministes es varen revelar contra l’ordre patriarcal que controla els nostres cossos i varen lluitar per una sexualitat lliure d’estereotips i de servituds, així com pels drets de la comunitat LGTIBQ. Avui continuam reclamant el nostre dret d’estimar a qui volem, de manifestar la nostra sexualitat sense complexos, sense traves, sense estereotips ni pressions estètiques, sense violència de cap tipus.

Algunes de les companyes que avui són aquí amb nosaltres es van posar el seu primer pantaló quan ja eren adolescents. Llavors com ara, les dones reclamam vestir-nos com vulguem i sortir al carrer sense que això impliqui convertir-nos en objectes ni diana de cap mirada. Volem una vida sense violència, sense assetjament, sense agressions sexuals, i no aturarem fins a aconseguir que cap dona sigui víctima d’explotació sexual ni reproductiva. I aquí continuarem, exigint també que el dret a l’avortament sigui real, segur, públic i gratuït per a totes. El nostre cos no és un objecte de consum!

En els anys 70 es va encunyar el terme “ecofeminisme” com a una mirada alternativa capaç de transformar les relacions entre les persones i amb l’entorn. Ara continuam exigint que es posi la vida al centre i que les persones estiguin per davant dels interessos dels mercats. Basta jade militaritzar els conflictes i de mercantilitzar les vides humanes. El nostre activisme és combatiu, però no s'assembla gens al militarisme patriarcal que ens aboca a la guerra causant patiment, precarietat i pobresa entre les més vulnerables. Les feministes deim no a les guerres patriarcals i imperialistes !!

Aquest 8 de març de 2022 les feministes som aquí, juntes, organitzades, sorores i imparables. Com veis, la revolució feminista que iniciaren les nostres avantpassades continua vigent i és essencial per a la lluita actual. Aquestes fites ho demostren: el feminisme és necessari, les feministes hem aconseguit canviar les coses contra tot pronòstic i ho continuarem fent, caigui qui caigui. Germanes, amics, uniu-vos i lluitau amb nosaltres per un món més just i igualitari. Acabem amb les violències, amb les desigualtats i amb la injustícia. Facem d’aquest món un lloc més habitable per a tothom.

Fins que es produeixi un canvi estructural, fins que la igualtat sigui una realitat en la nostra societat, fins que cap dona es vegi condicionada pel fet de ser dona. Res no ens podrà aturar ni desistirem mai del nostre objectiu, perquè estam convençudes que el que demanàvem i demanam és just i clama al cel: volem un món on totes i tots visquem lliures, amb els mateixos drets, les mateixes oportunitats i el mateix tracte.

Juntes som i serem imparables…..Visca la lluita feminista!!!