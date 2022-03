El Consell destina 450.000 euros a millorar els serveis d’informació turística dels municipis de Mallorca

El Consell de Mallorca, a través de Departament de Transició, Turisme i Esports, atorgarà subvencions als municipis de l’illa per donar-los suport en la millora dels seus serveis d’informació turística. Se’n poden beneficiar els ajuntaments i les mancomunitats, però també les fundacions i els consorcis públics que actuen en representació d’un o més ajuntaments.

La quantia destinada a aquesta convocatòria és de 450.000 euros, que es repartirà de forma igualitària entre tots els sol·licitants i, per tant, la quantia concedida dependrà del nombre total de sol·licituds presentades a la convocatòria.

Segons indica la convocatòria d’aquestes subvencions, la finalitat és impulsar l'accessibilitat universal, la renovació, la modernització i el foment de la innovació tecnològica dels serveis d'informació i promoció turística en destí, per adaptar-se als reptes d'un model turístic sostenible, competitiu, resilient i regeneratiu alineat amb els 17 objectius de desenvolupament de l'agenda 2030.

Per tot això, els ajuntaments podran utilitzar les ajudes per desenvolupar el pla estratègic de turisme del municipi, crear bancs d’imatges i enregistrar vídeos informatius o promocionals del patrimoni del municipi, posar en marxa portals turístics optimitzats o bé redactar rutes turístiques i continguts nous per al web.

Així mateix, el Consell vol fomentar la innovació tecnològica i cobrirà les despeses de sistemes automatitzats de comptatge de persones o vehicles en espais turístics, i la instal·lació i aparells per donar servei de wifi social gratuït a zones d’interès turístic.

Per últim, aquestes subvencions serviran també per a millorar de l’accessibilitat a les platges i adquirir equipament i mobiliari per a oficines de turisme.