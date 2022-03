Patrimoni natural: el Parc Natural de s'Albufera des Grau incorpora un pou fins ara desconegut a l'oferta etnològica dels seus itineraris

El personal tècnic del Parc Natural de s'Albufera des Grau ha finalitzat la restauració d'un antic pou situat prop de l'itinerari verd (també conegut com de Santa Madrona) i que s'incorpora, d'aquesta manera, a l'oferta patrimonial de l'espai natural protegit.

El pou fou localitzat per una brigada del Parc Natural mentre feia feina de manteniment a l'itinerari de Santa Madrona. Es tracta d'una construcció de pedra seca circular, mig derruïda, juntament amb dues piques. No apareix a cap mapa ni cartografia ni catàleg tot i que, a partir de fotografies aèries antigues, s'ha pogut constatar que el que avui dia és una marina tancada havien estat camps de cultiu i pastura.

L'equip gestor del Parc Natural va decidir restaurar aquest element etnològic per la seva proximitat amb un dels itineraris de passeig que ofereix als visitants. A banda d'enriquir l'oferta cultural del Parc, ofereix una zona de descans amb ombra per als visitants i afavoreix espècies que durant l'estiu depenen de punts d'aigua dolça com les tortugues, les granotes, els marts i les aus.

L'actuació s'ha anat executant en diverses fases. Així, en un primer moment, es va retirar l'eixermada de la vegetació del voltant i del camí d'accés per poder restaurar l'estructura de pedra seca del pou.

Posteriorment, es va contractar un paredador artesanal per fer la restauració de la volta i el coll, i un arader va fer una barrera d'ullastre a mida. Amb l'objectiu que els animals disposin d'un punt d'aigua durant l'estiu, s'han impermeabilitzat les piques i s'hi han instal·lat rampes per impedir-ne l'ofegament.

Finalment, s'ha construït un mur de pedra en sec per delimitar la zona i s'han eliminat les restes de runa provinent d'un xalet enderrocat del que havia de ser la urbanització de Shangril·là.