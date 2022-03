Un grup d'extrema dreta amenaça els directors dels centres d'ensenyament

Un grup d'extrema dreta autodenominat 'Profesores Libres de Ingeniería Social' ha assenyalat que l'omissió de tota referència al castellà com a llengua vehicular en la Llei d'Educació de les Balears «no l'exclou en absolut de ser llengua plenament vehicular», i que la responsabilitat d'assegurar el 25 per cent del castellà en els centres recau sobre els seus directors «i ningú més».

L'associació ha recordat el pronunciament del Tribunal Suprem en resposta al rebuig de la Generalitat de Catalunya a considerar el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament. Segons la seva interpretació, l'alt tribunal considera que excloure el castellà com a llengua vehicular seria «manifestament inconstitucional».

Els extremistes s'aferren a unes declaracions del conseller d'Educació i FP, Martí March, que va afirmar que «es posi o no la vehicularidad del castellà en la norma de les Illes, aquesta és doctrina del TC, que diu que les llengües oficials són vehiculars» i amenacen els directors dels centres amb dur-los als tribunals, ja que «són ells i ningú més» els que tenen l'obligació d'imposar el castellà a l'alumnat».