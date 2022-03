La UIB prepara la III Setmana de les dones als estudis de llengua i literatura catalanes

El departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat la III Setmana de les dones als estudis de llengua i literatura catalanes coincidint amb la setmana del 8M. El cicle, que és a la memòria de Maria Antònia Oliver, durarà del 7 al 10 de març i seran sessions d'aules obertes.

Per començar, dilluns a les 11 h, la professora de Tendències de la Literatura Catalana Actual Margalida Pons impartirà una xerrada sobre 'Els reptes de llegir Maria Antònia Oliver: una conversa amb Catalina Mir'. L'endemà, dia 8, s'oferiran les sessions 'Un espai per a les dones en la literatura catalana? Eines argumentatives per a un debat', 'Variació lingüística i gènere: cap a una sociolingüística de la tercera onada' i una lectura de textos de Maria Antònia Oliver, a càrrec de Noèlia Díaz, professora de Literatura Catalana, seguit d'un taller sobre les trobairitz.

Dimecres 9, el professor de Literatura Universal i Literatura Catalana Pere Rosselló parlarà de 'Mary Shelley i Emily Dickinson, dues escriptores romàntiques'. I, finalment, dijous, la professora d'Etnopoètica Catalina Valriu impartirà una sessió sobre 'La dona a les rondalles mallorquines', fent una especial referència a l'ús que feia Oliver dels referents rondallístics en algunes obres; tot seguit d'un encontre amb Antònia Vicens, qui ha estat guardonada aquest dimecres amb el 54è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.