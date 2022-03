'Juntes som i serem imparables', el lema d'enguany del Moviment Feminista de Mallorca per al 8M

Enguany, el Moviment Feminista de Mallorca convoca els actes del març feminista sota el nostre lema 'Juntes som i serem imparables'. Amb aquest lema volen «posar l’èmfasi en la sororitat, la necessitat i les victòries de la lluita feminista, que continuarem perseguint, incansables i imparables. Des de l’origen del moviment feminista al segle XVIII fins ara, hem recollit el testimoni de les nostres avantpassades i estam disposades a continuar, sense defallir, en la lluita cap a la igualtat real i efectiva. Per a fer-ho és necessària la complicitat de totes».

El Moviment ha remarcat que encara queda molt per a arribar «a l’objectiu que varen fixar les nostres predecessores». «Encara patim desigualtats intolerables: bretxa salarial, sostre de vidre, manca de corresponsabilitat a les cures, infrarepresentació als espais de poder i decisió, atur i precarietat laboral, estereotips de gènere presents a tot arreu. Encara tenim xifres insuportables de violència masclista i d’agressions sexuals. Encara hi ha moltes dones víctimes d’explotació sexual i explotació reproductiva. Encara queda molt per aconseguir que les persones importin més que els interessos de mercat. Encara queda molt per aturar totes les guerres», han explicat.

Per això, destaquen que «hem anat assolint drets juntes, i juntes continuarem avançant. Perquè la igualtat no és una qüestió individual que cada dona hagi de lliurar a casa seva i al seu entorn, és una lluita colectiva contra el patriarcat i contra un sistema que continua sent estructuralment desigual».

Per tot això, aquest 8M el Moviment Feminista de Mallorca tornarà a sortir als carrers «a fer sentir la nostra veu i us convocam i us convidam que vingueu massivament a participar en la manifestació convocada el 8 de març a les 19.00 h a la plaça d’Espanya».