Pimeco diu que «no és un bon moment» per a limitar l'arribada de creuers

Representants de la patronal del petit i mitjà comerç, Pimeco, s'han reunit amb el president d'Autoritat Portuària, Francesc Antich, per a traslladar-li la seva «preocupació davant de la decisió de limitar, a partir del 2023, l'arribada de creuers a Mallorca». La patronal considera que, «després de dos anys de crisi gravíssima a causa de la Covid, no és un bon moment per a restringir l'arribada de turistes».

«Ens havien arribat informacions que ja s'estaven limitant els creuers quan el compromís era que les restriccions comencessin el 2023», explica el president de Pimeco, Toni Fuster, qui afegeix que «per a la supervivència del petit comerç l'arribada de turistes és de vital importància».

Pimeco demana que «no es limiti l'arribada de creuers després de dos anys de crisi total a causa de la Covid i quan s'acaba d'obrir una guerra entre Rússia i Ucraïna que pot afectar la mobilitat i endarrerir la recuperació econòmica del sector. Apostam per una millor gestió a l'arribada de creuers».

Segons la patronal, Antich els va confirmar que la limitació a l'entrada de creuers no es farà efectiva fins al 2023 i es va comprometre a traslladar les peticions de Pimeco al Govern. La patronal ha obert la mà a formar part de la taula de reunions com a sector afectat per a poder oferir les seves propostes i aconseguir que siguin escoltades.