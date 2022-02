[IMATGES] La Unitat de Neonatologia de l'Hospital Son Llàtzer ha celebrat el Carnestoltes aquest cap de setmana

La Unitat de Neonatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha celebrat, per cinquè any consecutiu, el carnestoltes amb els familiars dels nounats ingressats. Per això, ho ha celebrat amb els nadons ingressats, cadascun amb una disfressa. D'aquesta manera, els seus familiars —que en alguns casos passen setmanes o mesos en el centre hospitalari— han tengut l'oportunitat de gaudir d'aquesta celebració per compensar els moments difícils sense que els ho impedeixi el fet que el nadó estigui ingressat. La finalitat és que l'estada sigui una mica més agradable.

Segons Elena Torrens, supervisora d'infermeria de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, «aquestes famílies passen setmanes o mesos aquí, i poden ser moments difícils. L'oportunitat de celebrar festivitats amb els seus nadons els dona un sentit de normalitat, i els permet gaudir de les primeres fites dels seus bebès, que és el que tota família vol. Per a nosaltres, la salut emocional de les famílies, sense cap dubte, és una part important de les nostres cures».

Amb aquesta motivació, Julia Acevedo, treballadora de la centraleta telefònica de l'Hospital, en aquesta ocasió ha teixit per als nounats unes disfresses amb ganxet emprant cotó natural al 100 per cent.

Quan un nounat ingressa en una unitat neonatal, la família —a més d'haver d'assumir que se'n pot veure compromesa la seva supervivència— ha d'afrontar la separació i la dificultat per tenir contacte físic i poder interaccionar. Són moments molt intensos en els quals afloren sentiments d'incompetència, culpabilitat, por, pèrdua de control o incapacitat.

La unitat neonatal de l'Hospital Universitari Son Llàtzer treballa des de fa temps apostant per unes cures d'excel·lència, que inclouen no només l'acompanyament dels pares durant les 24 hores del dia, sinó que també entenen el nounat i la seva família com una unitat i persegueixen que els pares participin activament en tots els aspectes de la cura del seu fill. Aquest punt és molt important perquè vagin acostumant-se a totes les cures que requerirà i també perquè així es facilita que s'adaptin a la situació i s'afavoreix el vincle. Amb això s'aconsegueix que se sentin útils, que sentin que són els seus pares.