'La Lògica de la Felicitat', un nou cicle de conferències de divulgació científica al CaixaForum de Palma

La Fundació La Caixa ha organitzat un cicle de conferències al CaixaForum de Palma, del 3 de març al dia 24. Sota el títol de 'La Lògica de la Felicitat', el nou cicle de divulgació científica que comptarà amb especialistes per parlar de la neurociència, la psicologia, l'antropologia, la biologia i la sociologia al voltant de la felicitat humana.

L'objectiu d'aquestes xerrades és donar a conéixer els fets científics que contribueixen a una millor comprensió de la gestió del benestar de les persones. El programa compta amb les conferències del doctor en Matemàtiques José Manuel Rey Simó, de l'antropòloga Victòria Reyes-García, del neurocientífic Ignacio Morgado Bernal i del catedràtic de Psicopatologia Carmelo Vázquez Valverde.

La programació

La primera conferència és 'Per què (no) som feliços. Idees de la ciència de la felicitat', dia 3 de març a les 19 h, la qual anirà seguida de la titulada 'Felicitat, economia i medi ambient. Mites i realitats sobre les causes de la felicitat', dia 10. Més endavant, dia 17, a la mateixa hora que les anteriors, se celebrarà la xerrada sobre 'La Psicobiologia de la felicitat. Els components del benestar humà'. I, finalment, dia 24 de març, el cicle acabarà amb la conferència 'Té futur la felicitat? Una agenda de canvis possibles per al 2050'.