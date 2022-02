MÉS per Mallorca i Unides Podem reclamen reduir al 10% la superfície que els establiments turístics poden incrementar

MÉS per Mallorca i Unides Podem han registrat aquest dilluns una moció per reclamar al Ple del Consell que es redueixi el percentatge màxim d'increment de la superfície edificada i d'ocupació dels establiments turístics en un 10%. Actualment, és del 15%, segons han informat en una nota de premsa, percentatge incompatible amb «un model de turisme sostenible», segons han recalcat.

«Ens trobem davant d'una oportunitat única per l'illa de Mallorca, per reduir places turístiques mentre guanyem en qualitat i sostenibilitat», ha apuntat la portaveu adjunta d'Unides Podem, Aurora Ribot. «Amb la competència d'ordenació turística, recentment adquirida pel Consell, podem triar, per primer cop, el model que volem i apostar de manera decidida per la sostenibilitat del sector turístic», ha afegit.

A més a més, segons la Llei 2/2020 de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions públiques de Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19, la superfície edificada i d'ocupació dels establiments turístics no podrà excedir el 10%. Però, la Conselleria de Turisme va augmentar aquest percentatge a posteriori, arribant al 15%, justificant millores als establiments turístics per mantenir l'ocupació durant la pandèmia.

En aquest sentit, ambdues formacions consideren la mesura injustificada. «Superada la primera part de la pandèmia, en un context de recuperació econòmica i amb l'impuls que suposen els fons europeus, no està justificat l'augment d'aquest percentatge. La sostenibilitat és el camí que cal seguir per minimitzar les conseqüències de la crisi climàtica», ha destacat el portaveu de MÉS al Consell, Guillem Balboa.

Resulta que les competències d'Ordenació Turística varen ser cedides per part del Govern a la institució insular al gener, un traspàs que ja incloïa el 15% com a percentatge màxim. Per això, tant MÉS per Mallorca com Unides Podem han demanat tornar al 10% de percentatge màxim a l'increment de la superfície edificada i d'ocupació dels establiments turístics.