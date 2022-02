El Servei de Salut destina mig milió d'euros a la millora de les comunicacions després del ciberatac de desembre

El Consell de Govern s'ha donat per assabentat de les contractacions d'emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut per a millorar la seguretat de les infraestructures de comunicacions per un valor de 449.172 euros.

Segons ha explicat en roda de premsa el portaveu de l'Executiu autonòmic, Iago Negueruela, l'objectiu d'aquesta contractació de serveis informàtics és millorar la seguretat de les comunicacions, els sistemes i el control d'accessos, així com reforçar la capacitat de detecció de bretxes de seguretat.

Aquesta contractació de serveis de millora de la seguretat se suma als 7,5 milions d'euros invertits pel Servei de Salut durant els darrers cinc anys per a millorar la seguretat de les comunicacions, els serveis d'identitat i signatura centralitzada, els serveis de llicències i custòdia electrònica, els serveis de centre d'operacions de seguretat (ZOCO) i la infraestructura de seguretat i comunicacions (tallafocs), protecció de correu electrònic, etc.

Actualment, el Servei de Salut es troba en la darrera fase del pla d'abordatge del ciberatac i està previst que durant el mes de març es restableixi la connexió a Internet des de tots els centres sanitaris i administratius.

Segons ha recordat la Conselleria en una nota de premsa, el Servei de Salut va patir el passat 30 de desembre del 2021 un atac informàtic que gràcies a la ràpida intervenció dels professionals de la subdirecció de Tecnologies de la Informació, així com al Centre Criptològic Nacional, no va afectar l'activitat assistencial. Quan es va detectar la còpia de fitxers, es varen tallar les comunicacions de sortida a través d'Internet, i es va evitar que s'arribés a encriptar la informació assistencial.