Demana on és un producte a una responsable d'un supermercat Lidl d'Eivissa i aquesta li respon: «En catalán, no! Vale?»

Aquest dissabte, 26 de febrer, sobre les 18.30 hores aproximadament, al supermercat Lidl, situat al carrer Río Grande, Santa Eulària des Riu, s'ha produït un nou episodi de fòbia contra els parlants de la nostra llengua.

G.H. es va dirigir a una responsable de secció del supermercat per demanar «on puc trobar pastilles per encendre el foc?», l'empleada del centre li va contestar de mala manera: «En catalán, no! Vale?» i a continuació li va indicar on estava situat el producte, la qual cosa demostra que la seva resposta impertinent no era perquè no entengui el català, sinó per odi a aquesta llengua.

El client ha explicat a dBalears que «no he sabut com reaccionar» i afegeix que «m'he quedat en estat de xoc i m'he sentit discriminat a ca meva».

G.H. també considera que fets com el que li ha tocat viure són conseqüència del «feixisme que està tornant a florir i intenta fer-nos callar».