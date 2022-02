El Dia de les Illes Balears el transport públic de la xarxa TIB serà gratuït

Enguany, el Govern celebra la festa de les Illes Balears amb diferents accions participatives arreu de Mallorca. Per facilitar als ciutadans els desplaçaments, la xarxa del TIB serà gratuïta dimarts 1 de març. D'aquesta manera, segons l'Executiu, «moure's en bus i tren serà més còmode i fàcil que mai».

A la xarxa ferroviària l'accés a les andanes serà lliure. Per viatjar amb el bus del TIB els usuaris que ho facin amb la Targeta Intermodal l'hauran de validar tant en pujar-hi com en davallar-ne, però no es descomptarà el cost del viatge del saldo de la targeta. Els usuaris que no tenguin targeta hauran de demanar al conductor del bus el bitllet senzill sense cost.

D'aquesta manera es vol animar els ciutadans que venguin en transport públic a Palma a la Mostra del Govern de les Illes Balears i participin en l'activitat 'Com s'hi va' del TIB.

Podran descobrir com poden moure's per Mallorca en bus, tren o metro, i trobar noves rutes i connexions. L'activitat es farà a la carpa de la Mostra, ubicada al parc de la Mar, aquest dissabte 26 i diumenge 27, de 12.00 a 13.00 h; i dilluns 28 i dimarts 1, de 17.00 a 18.00 h.

A més, totes aquelles persones que encara no tenguin la targeta de transport del TIB podran obtenir-la al punt d'informació que hi haurà durant cada dia de la mostra a la caseta de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. S'ha de recordar que amb la Targeta Intermodal els residents de Mallorca es poden moure amb el bus interurbà, el tren i el metro i aconseguir descomptes a mesura que viatgen.