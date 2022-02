La incidència acumulada a les Balears baixa dels 600 casos per cada 100.000 habitants

La incidència acumulada a 14 dies continua a la baixa a les Balears i ha baixat, aquest divendres, dels 600 casos dels darrers dies en situar-se en 561 per cada 100.000 habitants.

Per illes, Mallorca comptabilitza 590,1 casos per cada 100.000 habitants, Menorca, 632,6, Eivissa, 360,9 casos i Formentera, 394,8 casos per cada 100.000 habitants.

Sencelles és actualment el municipi amb la incidència més elevada, amb 1.394,7 casos per cada 100.000 habitants. Per darrere se situen Llubí (1.087,9), Porreres (1.040,2), Fornalutx (1.030,9), i Sóller (946,2).

La positivitat diària a les Illes està en l'11,94% després d'haver confirmat les darreres 24 hores un total de 329 casos positius de coronavirus. Per illes, Mallorca suma 228 casos positius el darrer dia; Menorca, 47; Eivissa, 21 i Formentera, un.

Els joves menors de 16 anys continuen presentant la major incidència acumulada, amb 635 casos per cada 100.000 habitants.