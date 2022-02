Sa Dragonera, la primera illa 100% descarbonitzada

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, Juan Pedro Yllanes, i la vicepresidenta i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, han visitat avui les noves plaques fotovoltaiques del Parc Natural de sa Dragonera.

Per primera vegada d’ençà que l’illa és un parc natural, es deixaran enrere els carburants fòssils per començar a utilitzar energia renovable. En total, s’han instal·lat dotze panells solars per abastir d’energia les instal·lacions de l’illa: les cases des Garriguer, les cases dels visitants, i el futur sistema de depuració d’aigües.

En concret, s’han instal·lat dotze unitats de plaques fotovoltaiques de 2400 Wh (28,8 kWh) i unes bateries. Les bateries tenen l’avantatge d’ocupar menys espai, ser menys contaminants, més segures i de major vida útil. L’obra s’ha encarregat a l’empresa Transformació Agrària, SA (TRAGSA), amb un pressupost total de 112.307,67 euros.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha declarat que «la transició energètica és responsabilitat de totes les administracions, les institucions hem de donar exemple del que demanam a la ciutadania i aquesta actuació n’és una prova. La nostra Llei de canvi climàtic i transició energètica ens marca uns objectius ambiciosos i ens fa responsables a totes i cadascuna de les administracions».

«Sa Dragonera és tot un símbol de preservació del territori i d’aposta per un model sostenible i respectuós. Encara que l’actuació duta a terme és petita en comparació amb d’altres, té gran importància pel que simbolitza sa Dragonera en l’imaginari ecologista de les Illes Balears. Ara torna a ser un referent en matèria de sostenibilitat i protecció del territori, i els seus fars, ara il·luminats amb energies renovables, ens donen llum i seguretat per accelerar el camí de la transició energètica», ha afegit Yllanes.

Sobre aquesta instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, la consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «amb aquesta acció volem que sa Dragonera sigui un exemple per a la resta d’illes i, en concret, per a Mallorca. Sa Dragonera és el mirall quan pensam en conservació i ara també ho serà quan pensem en transició energètica».

«Ser autosuficients en aquest ecosistema únic sens dubte ajudarà a millorar la sostenibilitat ambiental del Parc Natural i també facilitarà la feina a les persones que hi hagin de quedar. Ens permet oferir més recursos a científics i científiques que es volen quedar a l’illa per fer estudis i investigacions, així com millorar les condicions als guardes que passen el cap de setmana treballant a l’illa», ha conclòs la consellera Ribot.

A la visita d’avui també hi han assistit Pilar Gómez, directora del Parc Natural de sa Dragonera; Joan Ramon, gerent de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT); Bernat Reus, president de la Junta Rectora del Parc Natural de sa Dragonera, i Mónica Pozuelo, gerent de TRAGSA a les Illes Balears.