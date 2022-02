Més de 50 centres educatius de les Balears participen en l’edició de PISA de 2022

En la propera edició de les proves del Programa per a l’Evaluació Internacional dels Estudiants (PISA, per la denominació en anglès Programme for International Student Assessment) participaran 53 centres educatius de les Illes Balears, tant públics com privats. Aquesta mostra de centres permetrà obtenir resultats representatius de les Illes Balears i una referència per comparar el grau d’assoliment de les competències avaluades amb la resta de comunitats autònomes de l’Estat espanyol i de països participants. Està previst que es dugui a terme entre el 28 de març i el 9 de maig d’aquest any.

Aquest estudi avalua de forma regular, cada 3 anys, els resultats educatius dels alumnes de 15-16 anys en lectura, matemàtiques, ciències i altres àrees, com la competència financera. En aquesta edició, i per primera vegada, també avalua el pensament creatiu.

Cal recordar que l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE) del Ministeri d’Educació i Formació Professional, juntament amb les comunitats autònomes, són els qui articulen la participació d’Espanya en l’estudi PISA de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en el qual prenen part prop de 90 països. A les Illes Balears el responsable d’aquest estudi és l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.