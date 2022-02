AvuiPerDemà: Sus a la recollida de signatures per a una Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de les Balears

Aquest dimecres, 57 persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han pres part de l’acte de jurament o promesa davant la Mesa del Parlament del càrrec de fedataris especials de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de les Balears, promoguda pel GOB.

Així, ara comencen quatre mesos intensos per a la campanya de recollida signatures 'Avui per demà' que té per objectiu recollir un ampli suport social a aquesta iniciativa.

«Tenim clar que el món, i les Illes en particular, s’encaminen cap a un escenari ecològic i social complex: la crisi climàtica, la pèrdua massiva de biodiversitat, l’escassetat de recursos, etc. requereixen afrontar col·lectivament un futur ple de reptes que capgiraran la nostra organització social i econòmica. Volem garantir una vida digna a les persones que hi som i a les que vindran, i volem assegurar la protecció del nostre entorn natural enfront els abusos de l’actual model econòmic i davant els reptes ecològics i socials que estan per venir», han explicat els ecologistes.

A més, han remarcat que «no tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis que haurem d’afrontar com a societat; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures. També sabem que ciutadania i institucions estam obligats a repensar la nostra manera de viure i consumir, per tal de poder mitigar els riscos econòmics i socials i poder oferir un futur amb garanties a les generacions futures».

Una ILP per a garantir el benestar de les generacions presents i futures

Amb aquesta ILP volen posar en qüestió el sistema actual, el model i les polítiques i prioritats que ara mateix regeixen les nostres vides. A quines necessitats donen resposta? Són les úniques polítiques possibles? Quines renúncies hem d'assumir?

«Volem posar la vida al centre i garantir la preservació d'allò que la sosté (el territori i les persones) per davant de l'economia que enriqueix uns pocs. Per això convocam una mobilització popular que esdevengui una sacsejada a les maneres de fer i promovem una Iniciativa Legislativa Popular que garanteixi el benestar de les generacions presents i futures», explica el GOB.