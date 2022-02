Memòria de Mallorca interposarà sis denúncies als jutjats de Palma i Manacor per crims contra la humanitat

Memòria de Mallorca interposarà quatre denúncies als jutjats de Palma i dues als de Manacor per «crims contra la humanitat», per les víctimes exhumades a les fosses de Calvià, Llucmajor, Pou de s'Àguila, Marratxí, Porreres i Son Coletes.

Segons han explicat aquest dimecres en nota de premsa, els informes científics que certifiquen les causes de les morts, així com les posicions on s'han trobat els cossos i les característiques de les víctimes -se n'han trobades 218-, no fan més que confirmar «els crims contra la humanitat que representen les execucions extrajudicials, assassinats, tortures i la violència exercida per autoritats feixistes de l'època».

En aquest sentit, han posat de manifest que actualment «es continua vulnerant un dels drets fonamentals de la democràcia», com és el dret de les víctimes a la justícia, a un recurs just i una tutela judicial efectiva, han apuntat.

Per això, Memòria de Mallorca es personarà aquest 24 de febrer als jutjats de Palma de Via Alemanya per a denunciar «les greus vulneracions contra els drets humans que evidencien els informes científics de les exhumacions de les fosses». A més, la setmana que ve presentaran dues denúncies més als jutjats de Manacor.

Finalment, han recordat que s'han exhumat 218 persones a Mallorca, assassinades per la repressió feixista, i han considerat que les víctimes «han d'estar al centre dels processos de memòria».